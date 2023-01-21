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Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar'dan seçim çağrısı! Başkan Erdoğan için destek istedi: Müslümanlar kazanımlarından olmasın

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Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Milli Görüş’ün önde gelen ismi Hasan Damar’dan seçim çağrısı! Başkan Erdoğan için destek istedi: Müslümanlar kazanımlarından olmasın

Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Başkan Erdoğan için destek istedi. Hasan Damar, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, başörtüsü sorununun çözülmesi gibi elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti.

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