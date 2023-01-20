HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’dan 6’lı masaya salvolar: Yanımızda görünmeyin deyip oy istiyorlar

"YANIMIZDA GÖRÜNMEYİN DEYİP OY İSTİYORLAR"

Söz konusu tepkilere bir de Buldan'ın sözleri eklendi. Bugün bir açıklama daha yapan Buldan, "6'lı Masa bizden 'yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim, ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey." diyerek itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.