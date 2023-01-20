HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan 6'lı masaya salvolar: Yanımızda görünmeyin deyip oy istiyorlar
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs tarihinde yapılması gündemde olan seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, ittifak ortağı 6'lı masayı yerden yere vurdu. Muhalefet partilerinin kendileriyle yan yana elmekten kaçındığını dile getiren Buldan, "6’lı masa bizden ‘yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin’ beklentisi içinde." diye konuştu. Kendi adaylarıyla seçime gireceklerini bir kez daha söyleyen Buldan, "6'lı masa bizim adayımızı desteklesin" mesajını verdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden büyük bir kaos yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası, bir kez daha eleştirilerin hedefi haline gelen 6'lı masanın aday olarak kimi göstereceği büyük bir muamma olarak karşımıza çıkıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu açıkça adaylığını ilan etse de Meral Akşener tarafından veto edildi. İYİ Parti kanadı, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti, bu talepler de HDP kanadından ret cevabı aldı.
HDP'DEN ORTAKLARINA 'AYRI ADAY' RESTİ
Kendileriyle yan yana gelmekten kaçınan ittifak ortaklarına karşı rest çeken HDP kanadı, geçtiğimiz günlerde seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini duyurmuştu.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın çıkışı sonrası, bazı HDP'li vekiller 'ortak aday' seçeneğine açık kapı bıraktı.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç katıldığı televizyon programında 6'lı masayı eleştirdi ve "Bir düğün yapılıyor, davetiye gönderiliyor ama bize düğüne gelmeyin, takınızı da gönderin fakat zarfın üstüne isminizi yazmayın, diyorlar" demişti.
Yine Garo Paylan katıldığı bir yayında "Bizimle daha güç elinizde değilken yan yana gelmeye çekiniyoruz, gücü elinize geçirdiğinizde size nasıl güveneceğiz" diye konuşmuştu.
"YANIMIZDA GÖRÜNMEYİN DEYİP OY İSTİYORLAR"
Söz konusu tepkilere bir de Buldan'ın sözleri eklendi. Bugün bir açıklama daha yapan Buldan, "6'lı Masa bizden 'yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim, ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey." diyerek itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
"6'LI MASA BİZİM ADAYIMIZA OY VERSİN"
Restine devam eden Buldan, "Biz kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok büyük bir yarış içine gireceğiz, bunu çok açık ve net söylüyorum. Belki 6'lı Masa'nın adayı bizim adayımızı destekleme kararı alacak." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN "HDP'YE MECBURUZ" İTİRAFI
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nın oy oranının riskli bir bantta olduğunu söyleyerek HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etmişti.
Atıcı açıklamasında, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. alımlar var mı, olacak mı?
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kura takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaşı 2 bin liranın üzerinde artacak! Maaş tablosu netleşti! 2 bin 587 lira fark! %13 refah payı, 3600 ek gösterge, ek artış...
- Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Bursa 2023 TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 18. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 20 Ocak 2023 SON BÖLÜM!
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son duyurular...
- Üniversite sınavı 2023 ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM YKS hangi tarihte gerçekleşecek?
- Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2023 Nisan ara tatil hangi tarihte?
- Fenomen dizi için flaş karar! Arka Sokaklar yayından kalkacak mı? Arka Sokaklar dizi final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım Şubat ayı paraları yattı mı, ne zaman yatar?