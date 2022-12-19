Gazeteci Özlem Gürses 6'lı masaya "dinamit" yerleştirdi! Dikkat çeken Davutoğlu ve Babacan sözleri: Masada istenmiyorlar
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Özlem Gürses, 6'lı masayı yerden yere vurdu. Gürses, Türkiye'nin sözde yeni umutları olduklarını iddia eden 6'lı masanın daha "incir çekirdeğini" doldurmayan sorunlarda boğulduğunu ifade etti. Sosyal medya kullanıcıları gazetecinin Gürses'in sözlerine ithafen 6'lı masa için "Aday belirleyememiş, proje üretememiş, derede boğulmuşlar" ifadelerini kullandı. Gürses konuşmalarının devamında "Erdoğan daha uzun süre Türkiye'de seçim kazanmaya devam eder." dedi. Özlem Gürses muhalif partilerin bir araya gelerek kurduğu masanın temeline de "dinamit" yerleştiren bir iddiayı da gündeme getirdi. Gürses, Davutoğlu ve Babacan'ın masada olmaması gerektiğini söyleyen İYİ Partili kaynaklarının bulunduğunu itiraf etti.
İmamoğlu ve Akşener'le başlayan Saraçhane şovu, CHP'yi kendi içinde böldü. Henüz dumanı üstünde tüten olay, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecilerin de, tepkilerini çekti. Özlem Gürses, 6'lı masanın suni gündemlerle meşgul olup, Türkiye'nin meselelerine eğilemediklerini ifade ederken, Davutoğlu ve Babacan için de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ERDOĞAN DAHA ÇOK SEÇİM KAZANIR"
Şimdi bu hamleleri yaparken iktidar, eğer muhalefet yok efendim brütüs, öyle mi böyle mi? Akşener yumruğunu mu vurdu? Kılıçdaroğlu pasaport kuyruğuna mı girdi? Hangi danışman kim kimi yedi? Hangi gazeteci kimin gazetecisi? filan gibi tartışmalarda boğulup giderse geçmiş olsun. hatta bence son kez bile değil, Erdoğan daha uzun süre Türkiye'de seçim kazanmaya devam eder.
Altılı masada yer alan genel başkanların beraber ülkeyi yönetmek gibi bir ifadelerin olmadığını belirten gazeteci Özlem Gürses, "Bu partilerin bir bölümüne aslında ihtiyaç yoktu. Mesela böyle düşünen İYİ Partililer var. Aslında Kemal Bey, Meral Hanım ve belki Gültekin Uysal ya da Temel Karamollaoğlu'yla kurulmuş bir ittifak yeterliydi" dedi.
'BAZI PARTİLERE GEREK YOKTU'
İYİ Partili isimlerin bazı partilerin varlığından rahatsız olduğunu belirten Gürses, "Bu fotoğrafta gördüğünüz genel başkanlar bir arada olmaktan memnun mu değil mi sorunsalı. Bizim asıl olarak bu adaylık tartışması olarak gördüğümüz fotoğrafın arkasındaki temel sorun bu. O yüzden örneğin şöyle konuşmalar da oluyor tabii Ankara kulislerinde, 'bu fotoğraf çok erken verildi, bu partilerin bir bölümüne aslında ihtiyaç yoktu' mesela böyle düşünen İYİ Partililer var. Aslında Kemal Bey, Meral Hanım ve orada işte belki Gültekin Uysal ya da Temel Karamollaoğlu'yla kurulmuş bir ittifak yeterliydi. Babacan, Davutoğlu'nun burada olmasına gerek yoktu. Friksiyon yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor diye düşünen çok sayıda insan var Ankara'da" ifadelerini kullandı.
'BERABER YÖNETMEK İSTEMİYORLAR'
Gürses, "Belki bu açıdan bakıldığında haksız da sayılmazlar. Çünkü bence de ortak aday sorunsalının başlığı şu değil, 'Kazanacak aday yok, efendim Kılıçdaroğlu alevi miymiş değil miymiş? İmamoğlu o muymuş bu muymuş? Mansur Yavaş'a o kişi oy verir miymiş vermez miymiş? Akşener niye aday olmuyormuş?' mesele bu değil. Mesele şu, bu masa dediğimiz yapı erken kuruldu ve buradaki bazı genel başkanlar Türkiye'yi diğer bazı genel başkanlarla paylaşmak ve birlikte yönetmek istemiyorlar. Adaylık tartışması aslında temel olarak masanın dağılması talebiyle gündeme getirilen bir tartışma" dedi.
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