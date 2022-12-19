Gazeteci Özlem Gürses 6'lı masaya "dinamit" yerleştirdi! Dikkat çeken Davutoğlu ve Babacan sözleri: Masada istenmiyorlar

İmamoğlu ve Akşener'le başlayan Saraçhane şovu, CHP'yi kendi içinde böldü. Henüz dumanı üstünde tüten olay, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazetecilerin de, tepkilerini çekti. Özlem Gürses, 6'lı masanın suni gündemlerle meşgul olup, Türkiye'nin meselelerine eğilemediklerini ifade ederken, Davutoğlu ve Babacan için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN DAHA ÇOK SEÇİM KAZANIR"

Şimdi bu hamleleri yaparken iktidar, eğer muhalefet yok efendim brütüs, öyle mi böyle mi? Akşener yumruğunu mu vurdu? Kılıçdaroğlu pasaport kuyruğuna mı girdi? Hangi danışman kim kimi yedi? Hangi gazeteci kimin gazetecisi? filan gibi tartışmalarda boğulup giderse geçmiş olsun. hatta bence son kez bile değil, Erdoğan daha uzun süre Türkiye'de seçim kazanmaya devam eder.