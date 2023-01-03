HDP ile yakınlaşmanın sır perdesi aralandı! Ali Babacan’dan ’adaylık’ sinyali: Gayet iddialıyım

BABACAN-HDP YAKINLAŞMASI ADAYLIK NEDENİYLE Mİ?

HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddia edilmişti. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen, sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle duyurmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Ali Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi. Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan bugün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

Geride bıraktığımız günlerde HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.