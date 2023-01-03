04 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP ile yakınlaşmanın sır perdesi aralandı! Ali Babacan'dan 'adaylık' sinyali: Gayet iddialıyım

HDP ile yakınlaşmanın sır perdesi aralandı! Ali Babacan'dan 'adaylık' sinyali: Gayet iddialıyım

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
ABONE OL
HDP ile yakınlaşmanın sır perdesi aralandı! Ali Babacan’dan ’adaylık’ sinyali: Gayet iddialıyım

Altılı masadaki adaylık tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında adaylığa göz kırptı. Kendisine görev verilmesi durumunda, "En iyi şekilde yaparım" diyen Babacan'ın bu çıkışı, son dönemde HDP ile yakınlaşmasını akıllara getirdi. CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesi durumunda Babacan'a destek vereceğini iddia etmişti. Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin henüz seçim tartısına girmediğini belirterek Ahmet Davutoğlu ve Babacan'a "oyunuz kadar konuşun" mesajı vermişti.

Geride kalan dokuz görüşmede adaylık konusunda somut bir adım atamayan hatta bu konuda büyük bir kavgaya tutuşan 6'lı masadaki kaosu alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu talebi, "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olursa destekleriz" diyerek reddetmişti.

ALİ BABACAN'DAN ADAYLIK ÇIKIŞI: "EN İYİ ŞEKİLDE YAPARIM"

Adaylık konusunda bir isim daha kendisini ön plana çıkardı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, adaylık sinyali verdi.

Kendisine görev verilmesi durumunda 'en iyi şekilde yapacağını' söyleyen Babacan, "Biz hiçbir siyasi partiyle olası isimler adaylar konusunda olur olmaz demiyoruz. Bize görüş açıklamak isteyenleri de sadece dinliyoruz. 6'lı masaya oturduğumuz zaman da hiçbir isim zikredilmedi. Bunlar dışarıda konuşulanlar. 6'lı masa böyle bir mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de yaparım. Bizim önceliğimiz ortak yönetim modeli. Bunlarda mutabık kalmamız lazım. Adayın profilini o zaman daha çok şekillenmiş olacak. Bir de yönetim modelini de belirledikten sonra seçilecek cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, bunlarda da önemli ilerlemeler sağladık. Adı geçen isimlerle ilgili kaygılar giderildikten sonra farklı bir yola gidilecek. DEVA Partisini bu yüzden kurduk, gayet iddialıyım. Erken aşamada isimlerin tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Ben evde eşime söylemiyorum hiçbir şey." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIKTAN VAZGEÇERSE BABACAN'I DESTEKLEYECEK İDDİASI

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, dün 6'lı masadaki adaylık kaosunu daha da alevlendirecek bir bilgiyi paylaşmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçeceğini öne süren Sevinç, "Bir İYİ Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek" diye konuşmuştu.

BABACAN-HDP YAKINLAŞMASI ADAYLIK NEDENİYLE Mİ?

HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'lilerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddia edilmişti. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen, sürecin detaylarını "Doğu ve Güney Doğu'da belirli gruplarla toplantılar ve planlar yapıldı" ifadeleriyle duyurmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Ali Babacan'dan manidar adımlar peş peşe geldi. Önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyen Babacan bugün açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

Geride bıraktığımız günlerde HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.

KÜRTÇEYİ ANADİL YAPMA VAADİ

DEVA Partisi Genel Başkanı şimdi de vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Babacan, Saraçhane'de düzenlenen mitingde de terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermiş ve 'özgürlük' istemişti.

MERAL AKŞENER NE TEPKİ VERECEK?

Masanın millyetçi çizgide olduğu iddia edilen aktörü İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin henüz seçim tartısına girmediğini belirterek Ahmet Davutoğlu ve Babacan'a "oyunuz kadar konuşun" mesajı vermişti.

Akşener’den ’oyunuz kadar konuşun’ göndermesi
Bay Kemal adaylıktan vazgeçerse adayı belli!
Gazeteci Özlem Gürses 6’lı masaya dinamit yerleştirdi!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA