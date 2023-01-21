Ukraynalı bakandan Türkiye'ye övgü: Bizim için çok şey yapıyorlar ve bunları her gün hissediyoruz
Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi yaptığı açıklamada Türkiye ile yakın iş birliği içinde olmayı istediklerini söylerken , “Aslında Türk halkına, Türk hükümetine çok şey söylemek istiyorum. Çünkü Ukraynalılar için çok şey yapıyorlar ve bunları her gün hissediyoruz.” dedi.
İYİLEŞTİRİCİ ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR
Solskyi, 15'incisi düzenlenen Berlin Tarım Bakanları Konferansı'nda yaptığı açıklamada, tahıl koridorunda "Rusya'nın sabotajı" nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyledi.
İki ay önce Ukrayna limanlarına günlük yanaşan gemi sayısının bugünkünden fazla olduğunu ifade eden Solskyi, "Limanlara gelen gemi şu anda iki kat daha az. 2 ay önce günde en az 6 gemi kontrol ediliyordu. Bugün ise günde 2-3 gemiyi kontrol ediyorlar. Bu yüzden durumu iyileştirecek çözümlere ihtiyacımız var." dedi.
HAVA KOŞULLARI ÜRETİMİ ETKİLİYOR
Solskyi, tahıl koridorunda sorunların çözümü için Ukrayna'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile çalıştığını belirterek, durumun iyileşmesi için Türkiye ve BM'nin yardımlarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Ukrayna'da hava koşullarının tahıl üretimine etkisi konusunda ise Solskyi,, "Aralık ayında genellikle sıcaklık eksi 15 olurdu. Ancak şu anda hava koşullarının etkisi var ama kritik değil. Yeni değerlendirme için bu ayın geri kalanında ve şubat ayında hava koşullarının nasıl olacağını görmememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE İLE HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ ÇABASI
Mykola Solskyi, Türkiye ile tarımın her alanında yakın iş birliği içinde olmayı beklediklerini bildirerek, "Çünkü Ukrayna ve Türkiye bu alanda çok fazla deneyime sahip. Biz hazırız. Ve eminim ki Türkiye ve Türk şirketleri de yeni projeler oluşturmak ve tarımda ilişkileri geliştirmek için hazır." dedi.
Küresel gıda güvenliğinin sağlanması için Ukraynalı çiftçilerin çabaladığını bildiren Solskyi şu değerlendirmede bulundu:
"Kolay değil ama yapıyorlar. Savaşa rağmen, Ukrayna limanlarından çok miktarda tahıl tedarik ediyoruz ve bunu dünya çapında birçok ülkeye ihraç etmeye çalışıyoruz. Ve dünya genelinde serbest piyasa koşullarını destekliyoruz. Bu durumda en iyi çözüm. Ulusal gıda milliyetçiliği veya bunun gibi bir şeyi desteklemiyoruz. Bence rekabet ve rekabetçi pazarlar tüm pazarları geliştirmenin en iyi yolu."
Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katılan 70 ülkeden tarım bakanının yüzde 99'unun Ukrayna'yı desteklediğini belirten Solskyi, "Bakanlar hangi sorunlarımız olduğunu tartışıyor. Ve bu sezon için nasıl bir planımız olduğunu soruyorlar." ifadesini kullandı.
TÜRKLER UKRAYNALILAR İÇİN ÇOK ŞEY YAPIYOR
Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi, "Aslında Türk halkına, Türk hükümetine çok şey söylemek istiyorum. Çünkü Ukraynalılar için çok şey yapıyorlar ve bunları her gün hissediyoruz." dedi.
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