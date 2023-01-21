Ukraynalı bakandan Türkiye’ye övgü: Bizim için çok şey yapıyorlar ve bunları her gün hissediyoruz

TÜRKİYE İLE HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ ÇABASI

Mykola Solskyi, Türkiye ile tarımın her alanında yakın iş birliği içinde olmayı beklediklerini bildirerek, "Çünkü Ukrayna ve Türkiye bu alanda çok fazla deneyime sahip. Biz hazırız. Ve eminim ki Türkiye ve Türk şirketleri de yeni projeler oluşturmak ve tarımda ilişkileri geliştirmek için hazır." dedi.

Küresel gıda güvenliğinin sağlanması için Ukraynalı çiftçilerin çabaladığını bildiren Solskyi şu değerlendirmede bulundu:

"Kolay değil ama yapıyorlar. Savaşa rağmen, Ukrayna limanlarından çok miktarda tahıl tedarik ediyoruz ve bunu dünya çapında birçok ülkeye ihraç etmeye çalışıyoruz. Ve dünya genelinde serbest piyasa koşullarını destekliyoruz. Bu durumda en iyi çözüm. Ulusal gıda milliyetçiliği veya bunun gibi bir şeyi desteklemiyoruz. Bence rekabet ve rekabetçi pazarlar tüm pazarları geliştirmenin en iyi yolu."

Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katılan 70 ülkeden tarım bakanının yüzde 99'unun Ukrayna'yı desteklediğini belirten Solskyi, "Bakanlar hangi sorunlarımız olduğunu tartışıyor. Ve bu sezon için nasıl bir planımız olduğunu soruyorlar." ifadesini kullandı.