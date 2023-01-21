AK Partili kadın vekiller anlattı: Adımın önüne ‘T’ yazarak derste yok saydılar

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç: 81 yıl sonra hiçbir ayrımcılığa uğramadan tüm kadınlara seçilme hakkını veren, eğitimden çalışma hayatına kadınların her alanda özgürce var olmasının yolunu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunmak istiyorum. Eğer bugün ben bir köyden, bakkal Mehmet'in başörtülü kızı olarak Meclis'te varsam bu, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Biz kızlarımızın, kadınlarımızın yeniden aynı sıkıntıları yaşamamaları, eğitim ve diğer haklarından mahrum bırakılmamaları, yani olası keyfi uygulamaların tekrar etmemesi için bu anayasa güvencesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.