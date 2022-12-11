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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun’da gençlerle buluştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gerçekleştirdiği programların ardından gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

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