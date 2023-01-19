Türkiye referanduma mı gidiyor? Başörtüsü için anayasal güvencede masadaki ihtimaller... Yılmaz Tunç A Haber’de açıkladı

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayan teklifle ilgili komisyon çalışmaları başladı. Anasayasa'nın 24. ve 41. maddesinde bir değişiklik yaşanacak. Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından maddelere geçilecek. Önümüzdeki hafta da tahminimize göre komisyon süreci de tamamlanacak.

Komisyon sonrasında da Genel Kurul aşamasına geçilecek. Bugün teklif açıklandı. Yapılmak istenen şey başörtüsüne anayasal güvence sağlamak ve aile kurumunu güçlendirmek.

Başörtüsü yasağı 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Binlerce kadınımızın eğitim hayatından alıkoyan ve keyfi olarak uygulanan bir yasaktı. 2013 yılında bu bir Başbakanlık genelgesiyle bu yasak sona erdirildi.