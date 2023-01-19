Türkiye referanduma mı gidiyor? Başörtüsü için anayasal güvencede masadaki ihtimaller... Yılmaz Tunç A Haber'de açıkladı
TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç sürecin nasıl işleyeceğini açıklarken masadaki referandum ihtimalinin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...
Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması amacıyla AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.
EN AĞIR İZLERİ ORTADAN KALDIRACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, anayasa değişikliği yapıldığında Türkiye tarihinin en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemi tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de tekilfin Meclis'ten referanduma da gerek kalmayacak bir çoğunlukla geçmesini umduklarını belirtti.
400'ÜN ÜZERİNDE OY ÇIKARSA KABUL EDİLECEK
Teklif komisyon mesaisinin ardından genel kurula gelecek. 360-400 aralığında oy çıkarsa anayasa değişikliği referanduma gidecek. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin oyları bu sayıya yetmiyor. 400 üzerinde oy çıkarsa teklif kabul edilmiş olacak .
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç A Haber ekranlarında başörtüsü konusunda yaşanan süreci değerlendirdi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Başörtüsüne anayasal güvence sağlayan teklifle ilgili komisyon çalışmaları başladı. Anasayasa'nın 24. ve 41. maddesinde bir değişiklik yaşanacak. Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından maddelere geçilecek. Önümüzdeki hafta da tahminimize göre komisyon süreci de tamamlanacak.
Komisyon sonrasında da Genel Kurul aşamasına geçilecek. Bugün teklif açıklandı. Yapılmak istenen şey başörtüsüne anayasal güvence sağlamak ve aile kurumunu güçlendirmek.
Başörtüsü yasağı 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Binlerce kadınımızın eğitim hayatından alıkoyan ve keyfi olarak uygulanan bir yasaktı. 2013 yılında bu bir Başbakanlık genelgesiyle bu yasak sona erdirildi.
MUHALEFET TOP ÇEVİRİYOR
Geniş bir çalışma yapıldı çok sayıda akademisyenlerden görüş alındı. Muhalefet şu an top çeviriyor. HDP katılmıyor. İYİ Parti bazı şeyleri değiştirmek istiyor. CHP'de karşı çıkıyor. Komisyonda şu an çalışmalar devam ediyor ancak net bir durum yok.
REFERANDUM İHTİMALİ
Eğer 360 ile 400 vekille referandum aralığında bir durum olursa da "Milletimiz en güzel hakemdir" diyoruz.
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