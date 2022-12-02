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Son dakika: Başörtüsü için anayasa teklifi

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Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Son dakika: Başörtüsü için anayasa teklifi

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak bugün imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacağız." açıklamasında bulundu.

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