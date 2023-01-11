Son dakika: AK Parti'den Anayasa değişikliği açıklaması! 85 milyon destekliyor | Anayasa değişikliği teklifi ne zaman TBMM'ye gelecek?
Son dakika haberleri... AK Parti heyeti, Anayasa değişikliği teklifi için MHP'ye ziyarette bulundu. İYİ Parti ve CHP'nin ziyaret teklifini reddetmesinin ardından sadece AK Parti ve MHP arasında görüşme gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi.
"400'ÜN ÜZERİNDE OY BEKLİYORUZ"
Anayasa değişikliği teklifine ilişkin görüşmeler devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "85 milyon bunun arkasında, 400'ün üzerinde oy bekliyoruz" diyerek, "Önümüzdeki hafta gündeme alınmasında mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.
CHP VE İYİ PARTİ RANDEVU TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
CHP, AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili randevu talebini reddetti.
CHP, "Hayır" gerekçesi olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdi.
CHP'li Özgür Özel, "İttifak ortağımız ile biz görüşme talebini reddetmek durumundayız" dedi
İYİ PARTİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
İYİ Partili Musavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada, "İYİ Parti olarak yarın karma komisyonda bulunmayacağız. Komisyonu ve komisyonun aldığı kararı meşru görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.
CHP DE KATILMAYACAKLARINI AÇIKLADI
TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik tezkerelerin görüşüleceği TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun yarınki toplantısına katılmayacaklarını belirtti.
AK PARTİ'Lİ ZENGİN: DOĞRU BULMUYORUZ
AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı, Anayasa randevumuzu, kabul etmediklerini bildirdiler. Gerekçe olarak; İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdiler. Güncel konuların böylesine tarihi bir meseleye tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.
HDP DE REDDETMİŞTİ
HDP de devam eden parti kapatma davası ve hesaplarına bloke konulması gerekçesiyle AK Parti'den gelen görüşme talebine olumsuz yanıt vermişti.
BAŞKAN ERDOĞAN: DEMOKRASİYİ SAVUNAN HERKESİ DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa teklifine ilişkin "Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan başörtüsü özgürlüğünü teminat altına almayı, aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifi ülkemizin sorunlarını milli irade ile çözme kararlılığın son örneğidir. Herkesi bu teklifi desteklemeye çağırıyoruz. Demokrasiyi savunan herkesi başörtüsü anayasa değişiklik teklifini desteklemeye çağırıyoruz." demişti.
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