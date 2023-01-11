Son dakika: AK Parti’den Anayasa değişikliği açıklaması! 85 milyon destekliyor | Anayasa değişikliği teklifi ne zaman TBMM’ye gelecek?

AK PARTİ'Lİ ZENGİN: DOĞRU BULMUYORUZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de yaptığı açıklamada, "CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aradı, Anayasa randevumuzu, kabul etmediklerini bildirdiler. Gerekçe olarak; İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP Mersin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gösterdiler. Güncel konuların böylesine tarihi bir meseleye tartışma konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.