Geleceğin gücü: Türkiye! Üç aşamalı ’Gök Vatan’ planı

Türkiye, dünya ve bölgesindeki gelişmeleri göz önüne alarak göklerde hâkimiyetini sürdürmek üzere hava teknolojileri üzerinde yoğun mesai harcıyor. Hava gücünde dengenin korunması için ilk aşamada ABD ile F-16 Block 70 savaş uçağı ve modernizasyon kiti tedariki alımı yer alıyor. ABD yönetiminin açık şekilde desteklediği satın alım sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temaslarında da olumlu hava oluştu.

Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma kapsamındaki temaslarda da Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu dahil olmak üzere, Türkiye - ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesi ele alındı. Türk Hava Kuvvetleri envanterine bu yolla kısa vadede 4.5'uncu nesil uçakların girmesi beklenirken, orta vadede Milli Muharip Uçak ile TSK 5'inci nesil teknolojisine erişilmiş olacak.