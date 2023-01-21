Geleceğin gücü: Türkiye! Üç aşamalı 'Gök Vatan' planı
Son dakika haberleri... Türkiye stratejik dengeyi devreye sokuyor. ABD’den F-16 tedariki, görünmezlik teknolojisinde yerli çalışmalar ve Milli Muharip Uçak’ı kapsayan plan yürütülüyor.
Türkiye, dünya ve bölgesindeki gelişmeleri göz önüne alarak göklerde hâkimiyetini sürdürmek üzere hava teknolojileri üzerinde yoğun mesai harcıyor. Hava gücünde dengenin korunması için ilk aşamada ABD ile F-16 Block 70 savaş uçağı ve modernizasyon kiti tedariki alımı yer alıyor. ABD yönetiminin açık şekilde desteklediği satın alım sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temaslarında da olumlu hava oluştu.
Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma kapsamındaki temaslarda da Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu dahil olmak üzere, Türkiye - ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesi ele alındı. Türk Hava Kuvvetleri envanterine bu yolla kısa vadede 4.5'uncu nesil uçakların girmesi beklenirken, orta vadede Milli Muharip Uçak ile TSK 5'inci nesil teknolojisine erişilmiş olacak.
GÖRÜNMEZLİK TEKNOLOJİSİ
Savunma sanayiinde önemli tecrübeye sahip Türkiye görünmezlik teknolojisi üzerine de kritik Ar-Ge projeleri gerçekleştiriliyor. Burada elde edilen birikimin ete kemiğe bürüneceği Milli Muharip Uçak'ın F-35'ten daha üstün güç ve yeteneklere sahip olacağı değerlendiriliyor.
GELECEĞİN GÜCÜ
Baykar Kızılelma'nın da envantere alınmasıyla Türk hava teknolojisiyle rekabete girilmesi daha zor hale gelecek. Havacılıkta gelecek nesil anlamına gelen 5. nesil insanlı hava araçlarından sonraki aşama insansız hava araçları olacak. Bu bağlamda insansız teknolojisiyle Kızılelma'nın 6. Nesil ayarında olacağı kaydediliyor. Uzmanlar, ilk modellerinin subsonic yani 800+km hıza çıkması planlanan Kızılelma ile 5'inci nesil uçakların dahi rekabet etmesinin zor olacağını ifade ediyor. Kızılelma'nın gelecekte süpersonik 1200+ hıza çıkacak kabiliyete gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin milli sistemlerle orta vadede 6. nesil teknolojiye erişmesi planlanıyor.
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