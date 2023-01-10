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Son dakika: CHP ve İYİ Parti'den AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna ret

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Son dakika: CHP ve İYİ Parti’den AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna ret

CHP ve İYİ Parti, AK Parti’nin anayasa ziyareti randevusuna, ‘hayır’ yanıtını verdi. CHP ile İYİ Parti, istişare sonucunda aldıkları kararı AK Parti Grubuna iletti. Randevu talebine daha önce HDP’den de olumsuz yanıt gelmişti.

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