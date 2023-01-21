İzmir merkezli 18 ilde ’sahte engelli raporu’ operasyonu: 51 şüpheliden 21’i tutuklandı

TÜM AŞAMALAR TAKİP EDİLMİŞ

Şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek kişileri, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, böylece usulsüz rapor almalarını sağlayıp, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları saptandı. Ayrıca rapor alma sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyeleri tarafından takip edildiği, rapor alacak kişilere muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği ortaya çıktı. Operasyonda 380 şüpheliye adli işlem yapılırken, haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 51'i gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 tabanca, 310 mermi, 49 bin 700 lira nakit, içinde birçok notun bulunduğu 6 ajanda, başkalarına ait çok sayıda hesap dekontları, çeşitli isimlere düzenlenmiş 27 sahte sağlık kurulu raporları, 105 sentetik ecza hap, çok sayıda muayene kağıdı ve dijital materyal ele geçirildi.