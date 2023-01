İzmir merkezli 18 ilde ’sahte engelli raporu’ operasyonu: 51 şüpheliden 21’i tutuklandı

51 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, dün saat 11.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Y.Ö., H.C., B.O., N.A., N.T., F.O., İ.L. ve S.S. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Ş.Ö., İ.Ö., U.Ö., M.A., A.S., H.G., D.Ö., K.T., Ö.K., A.E., Ç.K., E.Ç., G.İ., H.Ş., H.T., M.Y., N.T., N.C., N.B., R.Ü. ve S.K. tutuklandı. Öte yandan, Y.T., M.K., M.A., T.K., A.A.İ., A.T., A.Ç., Ç.Ü., H.T., H.B.G., İ.M., İ.A., K.Ö.S., N.P., N.J., R.K., Ş.A., M.S., A.G., N.B., M.B. ve M.E. isimli 22 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.