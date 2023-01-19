Hrant Dink suikastının 16. yıldönümü! FETÖ’nün ilk kurşunu



* Demirkale, 2016 yılında albay rütbesindeyken 15 Temmuz darbe girişimine katıldı ve Ankara Jandarma Genel Komutanlığı binasındaki çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.

* Demirkale'nin HTS (telefon görüşme trafiği) kayıtlarında Dink cinayetinden bir gün önce FETÖ savcısı Zekeriya Öz ile bir hattından 3 kez, diğer cep telefonu hattından 2 kez, cinayetten bir gün sonra da bir kez görüştüğü belirlendi. Onlar bu görüşmeleri yaparken, Demirkale'ye bağlı ASAF timleri de Agos gazetesi ve çevresinde keşif yapıyordu.

* 2007'de Ergenekon operasyonlarıyla ünlenecek olan savcı Zekeriya Öz, cinayetten sonra polislerin ihmaline ilişkin soruşturmayı yürütecekti.