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Deniz ulaşımına lodos engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Deniz ulaşımına lodos engeli! İşte iptal edilen vapur seferleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da yer aldığı birçok ili 'turuncu ve 'sarı' kodla uyardı. Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

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