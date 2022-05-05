Son dakika: Hrant Dink davasında flaş gelişme! Başvuru sonrası karar verildi
Son dakika haberleri... Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusunun incelemesi tamamlandı. Mahkeme yerel mahkemenin Dink’in öldürülmesinde ihmali olan aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek gibi isimlerin de arasında bulunduğu 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ve beraat kararlarının onanmasına hükmetti. Böylece İstanbul 14. Ceza Dairesi’nin verdiği, FETÖ’nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığına ilişkin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de bulunduğu davayla ilgili hem Dink ailesi hem de bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl mart ayında 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer Ramazan Akyürek, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken toplamda 26 sanık hakkında çeşitli hapis oranlarında hapis cezaları verildi. 37 sanık beraat ederken, 13 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyaları ayrıldı.
FETÖ DİNK CİNAYETİNİN İŞLENMESİNİ SAĞLADI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yol verdiği cinayet olarak olan Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili yerel mahkemenin 61 sanık hakkında verdiği hapis cezaları ve beraat kararlarını onadı. BAM 2. Ceza Dairesi böylece İstanbul 14. Ceza Dairesi'nin verdiği, FETÖ'nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığına ilişkin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.
11 SANIK HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Aralarında eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fox TV eski haber müdürü Ercan Gün ve eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 11 sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
ÖRGÜT DELİL VE RAPORLARI GİZLEDİ CİNAYETE YOL VERDİ
Bilindiği üzere yerel mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, cinayetin önlenmesini sağlayacak deliller, haber mekanizmaları ve raporlar gizlendiğine dikkat çekmişti. Karara göre, cinayet anına dek failler takip edildi. Cinayet sonrası ise delil karartılarak örgütün izleri temizlendi. Kararda, FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladığı vurgulandı.
CİNAYET GÜLEN'İN TALİMATIYLA İŞLENDİ
Mahkemenin geçtiğimiz yıl verdiği gerekçeli kararda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in cinayetteki rolüne de yer verilmişti. Kararda, cinayetin örgütün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen ve oluşturduğu örgüt yönetim piramidinin sevk ve idaresi, emir ve talimatlarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.
FETÖ'YÜ KURTARMAYA ÇALIŞMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Ses ver Kılıçdaroğlu - 2" adlı paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hrank Dink Cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?" sorusunu yöneltti.
FETÖ AKLAMA OPERASYONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Nisan 2022 tarihinde Hrank Dink Vakfı'nı ziyareti esnasında yaptığı açıklamaları da paylaşan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu cinayetle ilgili mahkeme kararlarını yok saydığını ve FETÖ'yü davadan aklamak istediğini belirtti.
"KILIÇDAROĞLU MAHKEME KARARINI BİLE OKUMAMIŞ"
"Kılıçdaroğlu tetikçinin hapiste ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığını, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiğini" ifadelerini hatırlatan Bakan Soylu, "Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı okumamış. Mahkeme tarafından olayn faili net şekilde belirlenmiş, cinayete göz yuman ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca cinayetin arkasındaki karanlık odaklar açık şekilde tespit edilmiştir." dedi.
CİNAYET FETÖ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLENDİ
Mahkeme kararını paylaşan Soylu "Cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği açıkça ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı.
26 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Bakan Soylu, cinayete ilişkin FETÖ mensubu Raazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere 26 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildiğini hatırlattı.
FETÖ HAMİSİ KILIÇDAROĞLU
CHP'nin HDP'nin hamisi olmasının yanında şimdi de FETÖ'nün hamiliğini üstlendiğini belirten Bakan Soylu "FETÖ ve elebaşını kurtarma operasyonunda olan Kılıçdaroğlu başarılı olamayacaktır" dedi.
İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI
İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI
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