19 Ocak 2023, Perşembe
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Hrant Dink anısına… Aramızdan ayrılalı 16 yıl oldu! Hrant Dink neden hedef seçildi?
Gazeteci Hrant Dink 16 yıl önce bugün bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. 2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink cinayeti hala gündemde, hala tartışılıyor. Hrant Dink neden hedef seçildi? A Haber bu soruya bir de Hrant Dink hayattayken verdiği mesajlar üzerinden cevap aradı…