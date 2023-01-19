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Hrant Dink anısına… Aramızdan ayrılalı 16 yıl oldu! Hrant Dink neden hedef seçildi?

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 12:06
Gazeteci Hrant Dink 16 yıl önce bugün bir suikast sonucu yaşamını yitirdi. 2007'de katledilen gazeteci Hrant Dink cinayeti hala gündemde, hala tartışılıyor. Hrant Dink neden hedef seçildi? A Haber bu soruya bir de Hrant Dink hayattayken verdiği mesajlar üzerinden cevap aradı…
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