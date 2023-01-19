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Mersin’de DEAŞ operasyonu: 2 zanlı yakalandı

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Mersin’de DEAŞ operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’ın kasası olduğu öne sürülen, örgüt üyelerine para transfer eden iki şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Adreslere düzenlenen operasonlarda ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümana el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda örgüt üyelerine para transfer ettiği iddia edilen O.A.S.A. ve M.A.S.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Adreslerde bulunan dijital malzemeler ve dokümana el konuldu.

Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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