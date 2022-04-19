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FETÖ'nün hamisi Kılıçdaroğlu! Hrant Dink cinayetinde FETÖ'yü kurtarma operasyonuna soyundu! Bakan Süleyman Soylu mahkeme kararlarıyla yanıt verdi

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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FETÖ’nün hamisi Kılıçdaroğlu! Hrant Dink cinayetinde FETÖ’yü kurtarma operasyonuna soyundu! Bakan Süleyman Soylu mahkeme kararlarıyla yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink cinayetine ilişkin sözlerini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun katillerinin açığa çıkartılmadığını iddia ettiği davaya ilişkin mahkeme kararlarını paylaşan Bakan Soylu "Cinayetin FETÖ amaçları doğrultusunda işlendiği açıktır" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ayrıca Kılıçdaroğlu'nun PKK'dan sonra FETÖ'nün de hamiliğine soyunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Ses ver Kılıçdaroğlu - 2" adlı paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hrank Dink Cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?" sorusunu yöneltti.

FETÖ AKLAMA OPERASYONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Nisan 2022 tarihinde Hrank Dink Vakfı'nı ziyareti esnasında yaptığı açıklamaları da paylaşan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu cinayetle ilgili mahkeme kararlarını yok saydığını ve FETÖ'yü davadan aklamak istediğini belirtti.

"KILIÇDAROĞLU MAHKEME KARARINI BİLE OKUMAMIŞ"

"Kılıçdaroğlu tetikçinin hapiste ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığını, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiğini" ifadelerini hatırlatan Bakan Soylu, "Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı okumamış. Mahkeme tarafından olayn faili net şekilde belirlenmiş, cinayete göz yuman ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca cinayetin arkasındaki karanlık odaklar açık şekilde tespit edilmiştir." dedi.

CİNAYET FETÖ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLENDİ

Mahkeme kararını paylaşan Soylu "Cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği açıkça ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı.

26 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Bakan Soylu, cinayete ilişkin FETÖ mensubu Raazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere 26 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildiğini hatırlattı.

FETÖ HAMİSİ KILIÇDAROĞLU

CHP'nin HDP'nin hamisi olmasının yanında şimdi de FETÖ'nün hamiliğini üstlendiğini belirten Bakan Soylu "FETÖ ve elebaşını kurtarma operasyonunda olan Kılıçdaroğlu başarılı olamayacaktır" dedi.

İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP ilişkisi 40 YILLIK İHANET AĞI FETÖ VE CHP İLİŞKİSİ

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