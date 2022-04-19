FETÖ'nün hamisi Kılıçdaroğlu! Hrant Dink cinayetinde FETÖ'yü kurtarma operasyonuna soyundu! Bakan Süleyman Soylu mahkeme kararlarıyla yanıt verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink cinayetine ilişkin sözlerini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun katillerinin açığa çıkartılmadığını iddia ettiği davaya ilişkin mahkeme kararlarını paylaşan Bakan Soylu "Cinayetin FETÖ amaçları doğrultusunda işlendiği açıktır" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ayrıca Kılıçdaroğlu'nun PKK'dan sonra FETÖ'nün de hamiliğine soyunduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Ses ver Kılıçdaroğlu - 2" adlı paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Hrank Dink Cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?" sorusunu yöneltti.
FETÖ AKLAMA OPERASYONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Nisan 2022 tarihinde Hrank Dink Vakfı'nı ziyareti esnasında yaptığı açıklamaları da paylaşan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu cinayetle ilgili mahkeme kararlarını yok saydığını ve FETÖ'yü davadan aklamak istediğini belirtti.
"KILIÇDAROĞLU MAHKEME KARARINI BİLE OKUMAMIŞ"
"Kılıçdaroğlu tetikçinin hapiste ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığını, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiğini" ifadelerini hatırlatan Bakan Soylu, "Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı okumamış. Mahkeme tarafından olayn faili net şekilde belirlenmiş, cinayete göz yuman ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca cinayetin arkasındaki karanlık odaklar açık şekilde tespit edilmiştir." dedi.
CİNAYET FETÖ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLENDİ
Mahkeme kararını paylaşan Soylu "Cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği açıkça ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı.
26 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Bakan Soylu, cinayete ilişkin FETÖ mensubu Raazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere 26 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildiğini hatırlattı.
FETÖ HAMİSİ KILIÇDAROĞLU
CHP'nin HDP'nin hamisi olmasının yanında şimdi de FETÖ'nün hamiliğini üstlendiğini belirten Bakan Soylu "FETÖ ve elebaşını kurtarma operasyonunda olan Kılıçdaroğlu başarılı olamayacaktır" dedi.
İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI
İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? T.C kimlik numarasına göre...
- Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT'yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...
- HAC KURALARI SON DAKİKA: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Diyanet son açıklamalar...
- MEB İOKBS sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları hangi ay yapılacak? 1,2,3,4,5,6. sınıflar...
- BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU EKRANI: Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illerde yapılacak?
- Telefonlara ÖTV indirimi geldi mi, fiyatlar düşecek mi? ÖTV matrahı düzenlemesi cep telefonu fiyatlarına yansıyacak mı?
- İŞKUR OGM kura çekimi ne zaman? 2022 OGM 5.000 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ramazan Bayramı birleşecek mi? 2022 bayram tatili 9 gün mü, kaç gün olacak? SON DAKİKA HABERLER
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM yetenek değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- EYT'de yeni gelişme! Çalışma Bakanı son dakika açıkladı! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler
- Ve açıklandı: Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? 2022 net-brüt asgari ücret ne kadar olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi? Çalışma Bakanı son dakika açıkladı