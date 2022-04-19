FETÖ’nün hamisi Kılıçdaroğlu! Hrant Dink cinayetinde FETÖ’yü kurtarma operasyonuna soyundu! Bakan Süleyman Soylu mahkeme kararlarıyla yanıt verdi

"KILIÇDAROĞLU MAHKEME KARARINI BİLE OKUMAMIŞ"

"Kılıçdaroğlu tetikçinin hapiste ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığını, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiğini" ifadelerini hatırlatan Bakan Soylu, "Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı okumamış. Mahkeme tarafından olayn faili net şekilde belirlenmiş, cinayete göz yuman ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca cinayetin arkasındaki karanlık odaklar açık şekilde tespit edilmiştir." dedi.