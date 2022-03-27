Son dakika: Hrant Dink suikastında flaş gelişme! Ahmet İskender yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberleri... Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gözaltına alınan İskender tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Hrant Dink suikastının firari sanığı Ahmet İskender'in, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ve tutuklandığını açıkladı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Şahsın, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek'te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir.
EGM, Kırgızistan'da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde, Kırgızistan Emniyet Birimlerince şahsın 26 Şubat 2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır. Şahıs, 26 Mart 2022 tarihinde, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir. Ahmet İskender'in üzerinde kardeşi M.İ.'ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir.
Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."
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