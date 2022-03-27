Son dakika: Hrant Dink suikastında flaş gelişme! Ahmet İskender yakalanarak Türkiye’ye getirildi

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şahsın, Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek'te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir.