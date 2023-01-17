Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı! Bakan Koca son durumunu paylaştı
Mardin'de beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alınan 50 günlük Jiyan bebek,ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek." ifadelerini kullandı.
AMBULANS UÇAK 50 GÜNLÜK BEBEK İÇİN HAVALANDI
Bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Jiyan bebek için kente ambulans uçak gönderildi.
Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
BAKAN KOCA'DAN JİYAN BEBEK İÇİN AÇIKLAMA: "DURUMU İYİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jiyan bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek." ifadelerini kullandı.
Bakan paylaşımında, ambulans uçağa ilişkin görüntülere de yer verdi.
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