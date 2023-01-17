Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı! Bakan Koca son durumunu paylaştı

BAKAN KOCA'DAN JİYAN BEBEK İÇİN AÇIKLAMA: "DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jiyan bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek." ifadelerini kullandı.