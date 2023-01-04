İstanbul’da dehşet anları! Ambulans şoförünü bıçakladı kendisini görüntüleyene bağırdı
İstanbul'da ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Olayın ardından kendisini cep telefonuyla çekenlerin üzerine yürüyüp, "Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" diye bağırdı. Yaşanan o anlar anbean kaydedildi.
İstanbul'da yaşanan olay, Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi.
Genç bir kadın ambulans sürücüsünü bıçakladı. Saldırgan, "Taciz ettiniz sapıksınız" diye bağırdı.
Hamile olduğunu belirttiği kardeşi ile Esenyurt, istikametine giden kadının aracına iddiaya göre ambulans çarptı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, ambulans şoförüne bıçakla saldırarak, kolundan yaraladı.
Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı.
Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.
Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurdu.
Video kaydında saldırganın, "Kimse bıçakla saldırmadı. Benim kardeşim hamile, ambulans bize çarptı. Bebeğe zararı olabilirdi. Siz nasıl gazetecisiniz? İşinizi yapın. Can kurtarayım derken, can aldı. Taciz ettiniz, sapıksınız" dediği duyuldu.
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