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Türkiye düşmanı John Bolton Batı'ya yalvardı: "Muhalefete yardım ederseniz Erdoğan'ı durdurabiliriz"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Türkiye düşmanı John Bolton Batı’ya yalvardı: Muhalefete yardım ederseniz Erdoğan’ı durdurabiliriz

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yapılacak seçimler üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Batılı ülkelere Erdoğan'ı devirmek için yalvaran Bolton, "Batı, Türkiye'deki muhalefete yardım ederse Erdoğan durdurulabilir." ifadelerini kullandı. Bolton geçtiğimiz günlerde de, Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması durumunda, Türkiye'nin NATO üyeliğinin düşmesini istemişti. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini de desteklemişti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Seçimlere birkaç ay kala somut bir adım atamayan muhalefet partileri, adaylık meselesi üzerinden birbirine düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için kollarını sıvasa da Meral Akşener'den veto yedi. Son olarak bu akşam saatlerinde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyükelçileriyle Ankara'da sır bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu'nun adaylık için 'icazet' aldığı öne sürüldü.

Yaşananların ışığında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

TÜRKİYE DÜŞMANI JOHN BOLTON BATI'YA YALVARDI: "MUHALEFETE YARDIM EDERSENİZ ERDOĞAN'I DURDURABİLİRİZ"

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yapılacak seçimler üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Batılı ülkelere Erdoğan'ı devirmek için yalvaran Bolton, "Batı, Türkiye'deki muhalefete yardım ederse Erdoğan durdurulabilir." ifadelerini kullandı.

Bolton geçtiğimiz günlerde de Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması durumunda, Türkiye'nin NATO üyeliğinin düşmesini istemişti. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini de desteklemişti.

"TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ"

ABD'nin Türkiye ve birçok ülke üzerinde planladığı alçak oyunlarda devreye giren John Bolton, seçimler öncesinde Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.

Türkiye düşmanlığı ile 'şeytanın vücut bulmuş hali' olarak tanınan John Bolton, Başkan Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması durumunda, Türkiye'nin NATO üyeliğinin düşmesini istedi.

Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyleyen, Rusya'nın yaptırımlarla yıpratıldığını ancak Moskova gibi Kiev'in de ekonomik olarak zor durumda olduğunu kaydeden Amerikalı siyasetçi Bolton, konuyu Türkiye'nin savaşta takındığı tavra getirerek "...Finlandiya ve İsveç çarpıcı bir karar alarak NATO'ya girmek istediler. Fakat Rusya'nın ticari ve askeri partnerleri, ihtiyaç zamanında onları terk etmedi. Buna maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse 2023'te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek Türkiye de dahil" demişti.

15 TEMMUZ'U DESTEKLEMİŞTİ: "ERDOĞAN DEVRİLİRSE GÖZYAŞI DÖKMEM"

Bolton bu açıklamaları akıllara 15 Temmuz hain darbe gecesi canlı yayında Türkiye hakkındaki skandal sözlerini getirdi.

ABD'nin bölgesel politikalarından çok Erdoğan ve Türkiye nefreti ile birlikte İslam düşmanlığını da gözler önüne seren Bolton, darbe gecesinde "Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem" yorumunu yapmıştı.

Darbe girişimi gecesi Fox televizyonuna düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" iddiasında bulunmuştu.

Bolton FOX yayınında akılalmaz ifadelerde bulunurken, Erdoğan'ın Osmanlı hilafetini geri getirme çabasında olduğunu iddia ederek, "Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek." demişti.

"ERDOĞAN BİZİ SABOTE ETTİ"

Erdoğan hükümetinin 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda ABD'ye destek vermediğini söyleyen Bolton, "Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inandım. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Eğer devrilirse gözyaşı dökmem. Bence o ABD'nin dostu değil" diye konuşmuştu.

Bolton ayrıca Suriye konusunda ABD'nin Türkiye'ye Batı yanlısı bir müttefik olarak ihtiyacı olduğunu ancak Erdoğan'ın bunu tersini yaptığını ve Türkiye'yi NATO'dan koparmaya çalıştığı görüşünü paylaşmıştı.

John Bolton, geçtiğimiz yıl FETÖ tarafından organize edilen "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kuruluşunda da yer almıştı.

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