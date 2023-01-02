Türkiye’de bir ilk daha! Yerli ve milli uçaksavar envantere girdi

"2 YILLIK KAPASİTEMİZİ DOLDURDUK"

CANiK'in global pazara yönelik hedeflerine de hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, "Dünyanın dört kıtasında 69 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımaya yönelik katkı sunmaya devam ediyoruz. Şu anda kadar CANiK, M2 QCB uçaksavarı için 3 bin 500 adet onaylanmış siparişi bulunuyor. 3 bin 500 adetlik siparişin tamamı yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin kolluk kuvvetlerine teslim edeceğiz" diye konuştu.





TÜM TESTLERDE MÜKEMMEL PERFORMANS

Türkiye'nin kalifiye olmuş tek yerli ve milli uçaksavarı CANiK M2 QCB, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Ağustos 2022'de kalifiye edildi. Silahlar kalifikasyon sürecinde 40 günlük kısa bir sürede Amerikan TOP ve NATO standartlarında 23 farklı testin hepsini hatasız ve tekrarsız tamamlayarak, daha önce görülmemiş bir sonuç elde etti. Bu kalifikasyon ve test sürecinde, 200 binin üzerinde mermi kullanıldı. Buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah olduğu gibi 20 bin namlu atım ömrü ile de dünya rekorunu kırdı. Bu test sonuçları ile dünyadaki tüm benzerlerinden çok daha üstün bir performans gösteren CANiK M2 QCB Türkiye Cumhuriyeti envanterine girdi.