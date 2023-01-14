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Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza yağdı

Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen ve yola beton döken beton mikserinin sürücüsüne adeta ceza yağdı. Sürücüye çeşitli nedenlerle toplam 21.268 Lira para cezası kesildi

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