İstanbul’da ambulans şoförüne dehşeti yaşatmıştı! Kadın maganda hakkında flaş gelişme!
İstanbul’da trafik kazası sonrası tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan şüpheli ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralamıştı. Araçtaki hamile kardeşini bahane eden kadın, kendisini telefon kamerası ile görüntüleyen kişiye de saldırmıştı.
Korkuya kapılan acil sağlık ekibi, araçlarının kapısını kilitleyerek, kendilerini korumaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir kişi, olay yerinde durarak, yaşananları telefonunun kamerası ile kaydetmeye başladı.
Ambulans şoförüne olayı soran kişiye, kadın sürücü tepki gösterdi. Saldırgan görüntü alan kişinin üzerine yürüyerek, telefonuna vurmuştu.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Konuyla ilgili görüntüleri inceleyen ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iddiaya göre, Başakşehir'de, 3 Ocak'ta, 34 ZP 4525 plakalı özel ambulans ile 34 BAL 931 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
KASTEN YARALAMADAN İŞLEM YAPILACAK
Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.
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