İstanbul’da ambulans şoförüne dehşeti yaşatmıştı! Kadın maganda hakkında flaş gelişme!

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralamıştı. Araçtaki hamile kardeşini bahane eden kadın, kendisini telefon kamerası ile görüntüleyen kişiye de saldırmıştı.