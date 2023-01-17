17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı! Bakan Koca son durumunu paylaştı

Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı! Bakan Koca son durumunu paylaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2023 23:13
Mardin'de beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alınan 50 günlük Jiyan bebek,ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek." ifadelerini kullandı.
Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı
Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı
Tele 1’deki hapşırık İslam nefretine dönüştü!
Tele 1'deki hapşırık İslam nefretine dönüştü!
Altılı masada ’kazanamayacağız’ paniği!
Altılı masada 'kazanamayacağız' paniği!
Emine Erdoğan’dan çağrı
Emine Erdoğan’dan çağrı
Türkiye’den İsveç’e ikaz
Türkiye'den İsveç'e ikaz
Fuat Oktay’dan müjdeli haber
Fuat Oktay'dan müjdeli haber
Türk SİHA’ları hangi ülkelere ihraç edildi?
Türk SİHA'ları hangi ülkelere ihraç edildi?
Enver Aysever’den kulisleri sallayan iddia!
Enver Aysever'den kulisleri sallayan iddia!
Teröristbaşı Fransa’dan yardım istedi
Teröristbaşı Fransa'dan yardım istedi
6’lı masa aday açıklayacak mı?
6’lı masa aday açıklayacak mı?
Başkan Erdoğan’dan önemli görüşme!
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
14 Mayıs’ta seçim olacak mı?
14 Mayıs’ta seçim olacak mı?
Daha Fazla Video Göster