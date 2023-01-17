17 Ocak 2023, Salı
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Ambulans uçak 50 günlük bebek için havalandı! Bakan Koca son durumunu paylaştı
Mardin'de beyin kanaması sebebiyle tedavi altına alınan 50 günlük Jiyan bebek,ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek." ifadelerini kullandı.