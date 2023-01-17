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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ocak öncesi manidar organizasyon! AB büyükelçileriyle sır görüşme

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ocak öncesi manidar organizasyon! AB büyükelçileriyle sır görüşme

Adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren 6'lı masada, krizleri alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "30 Ocak'ta adaylığını açıklayacağı" iddialarının gölgesinde, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li masada, 10 toplantı geçtiğimiz günlerce icra edildi. Adaylık konusunda herhangi bir somut adımın atılmadığı görüşmeler sonrasında yapılan açıklamada, adaylık meselesinin 11'inci toplantıda gündeme alınacağı ifade edildi.

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak'ta yapılacağı açıklanan toplantıdan birkaç gün sonra 30 Ocak'ta ise kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

CHP'ye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun "30 Ocak'ta adaylığını açıklayacağını" öne sürdü. Tam da bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BÜYÜKELÇİLERLE 'İCAZET' YEMEĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldiği belirtildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU VE İCAZET TURLARI

"Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek sık sık adaylık mesajı veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto yemişti.

Akşener'in adaylık için işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu; ABD, İngiltere ve son olarak da Almanya'ya icazet seferleri düzenlemişti.

"Temiz para bulmak" ve "bilim dünyası ile görüşmek için" yaptığını öne sürdüğü ziyaretler sırasında kendi mahallesinde dahi eleştirilerin hedefi haline gelen CHP liderinin, önümüzdeki günlerde yeniden Almanya'ya gideceği açıklanmıştı.

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