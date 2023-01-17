Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ocak öncesi manidar organizasyon! AB büyükelçileriyle sır görüşme

KILIÇDAROĞLU VE İCAZET TURLARI

"Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek sık sık adaylık mesajı veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto yemişti.

Akşener'in adaylık için işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu; ABD, İngiltere ve son olarak da Almanya'ya icazet seferleri düzenlemişti.