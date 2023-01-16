Deprem uzmanından İzmir için flaş uyarı! Deprem dizisi açıklamasında "İzmir için yıkıcı olabilir" mesajı
izmir'de meydana gelen deprem Türkiye'nin dikkatini yeniden bu noktaya çekmişti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem aktivitesinin deprem fırtınası şeklinde tekrar eden deprem dizisine dönüştüğünü belirtti.
Buca-Gölet çevresinde meydana gelen depremlerin, Tuzla Fayının kuzeydoğu ucundaki çok sayıdaki fay demetinden kaynaklandığını dile getiren Sözbilir, Buca ile Kısıkköy arasında dağılım gösteren bu depremlerin, 5 Kasım 2022'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden bu yana deprem fırtınası şeklinde geliştiğini, "deprem dizisi" denilen kesikli bir deprem döngüsüne dönüştüğünü kaydetti.
Prof. Dr. Sözbilir, bu bölgede Buca Fayı ile Kısıkköy Fayı arasındaki 4 fay parçasının birlikte çalışıp depremlere neden olduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"Doğanbey-Orhanlı-Gaziemir hattı boyunca uzanan Tuzla Fayı, Gaziemir-Adnan Menderes Havalimanı doğrultusundan itibaren Buca ve Kısıkköy'e doğru saçaklanarak kollara ayrılır. Geometrik olarak çiçeğe benzediği için jeolojik anlamda 'çiçek yapısı' adı verilen bu yapı içindeki faylarda kırılma başladığı zaman deprem fırtınasına dönüşüyor. Bu nedenle bu bölgede biriken stres boşalıncaya kadar deprem fırtınası devam edecektir. Bu tür olaylar bazen büyük bir depremin oluşmasına engel olabildiği gibi yeni bir ana şok olarak da gerçekleşebilir."
"İZMİR İÇİN YIKICI OLABİLİR"
"Buca ve çevresindeki deprem aktivitesi deprem fırtınası şeklinde tekrar eden deprem dizisine dönüştü." ifadesini kullanan Sözbilir, 2 bin yıldır kırılmayan Tuzla Fayının 7,2; saçakları konumundaki Buca ve Kısıkköy faylarının da 6 büyüklüğünde deprem üretebileceğine dikkati çekti.
Prof. Dr. Sözbilir, bu depremlerin İzmir'in hemen altında olması nedeniyle yıkıcı olabileceğini, Buca'daki küçük depremlerin bile hissedilmesinin, yüzeye yakınlığın yanı sıra şehrin hemen altında meydana gelmesinden kaynaklandığını anlattı.
"DEPREM FIRTINASI" VE "DEPREM DİZİSİ" TANIMLARI
Deprem fırtınalarının ana depremden sonra bazen günler, aylar, bazen de yıllar sürebilen artçı depremler olarak tanımlanabileceğine işaret eden Sözbilir, deprem dizisinin ise deprem fırtınalarının bir döngü içinde yaşanması olduğunu kaydetti.
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