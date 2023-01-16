Deprem uzmanından İzmir için flaş uyarı! Deprem dizisi açıklamasında "İzmir için yıkıcı olabilir" mesajı

Prof. Dr. Sözbilir, bu bölgede Buca Fayı ile Kısıkköy Fayı arasındaki 4 fay parçasının birlikte çalışıp depremlere neden olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Doğanbey-Orhanlı-Gaziemir hattı boyunca uzanan Tuzla Fayı, Gaziemir-Adnan Menderes Havalimanı doğrultusundan itibaren Buca ve Kısıkköy'e doğru saçaklanarak kollara ayrılır. Geometrik olarak çiçeğe benzediği için jeolojik anlamda 'çiçek yapısı' adı verilen bu yapı içindeki faylarda kırılma başladığı zaman deprem fırtınasına dönüşüyor. Bu nedenle bu bölgede biriken stres boşalıncaya kadar deprem fırtınası devam edecektir. Bu tür olaylar bazen büyük bir depremin oluşmasına engel olabildiği gibi yeni bir ana şok olarak da gerçekleşebilir."