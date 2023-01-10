İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer'den A Haber'de milyonlarca vatandaşa deprem uyarısı! 1 ay boyunca devam edecek
İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer, A Haber canlı yayınında Ege Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem hakkında uyarılarda bulundu. Bölge halkını "Artçılar 1 ay boyunca devam edecek. Vatandaşlarımız bu durumla yaşamayı öğrenmeli" diyerek uyaran Öziçer, depremler nedeniyle Türkiye'nin Batı yönünde her yıl 3-7 santim ilerleme yaptığını vurguladı.
İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer, A Haber canlı yayınında Ege Denizi'ndeki deprem sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzman isim bölge halkının yaklaşık 1 ay boyunca artçılar için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
"BU DEPREMLER SÜREKLİ OLACAK"
Türkiye'nin anbean takip ettiği Ege Denizi açıklarından deprem hakkında konuşan Öziçer, bölge halkının depremlerle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.
1 aylık süreç içerisinde artçı depremlerin devam edeceğini de dile getiren İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer, "Sadece Ege Denizi'nin kuzeyi değil güneyinden de kuzeyine doğru yaklaşan hareketler mevcut. Birkaç yıl önce Muğla açıklarında meydanına gelmişti. Daha sonra da İzmir'de. Bu son zamanlarda da Midilli'ye geldi. Bunlar sürekli olacak depremlerdir. Vatandaşlarımız artık "bir daha deprem olacak mı?" sorusundan ziyade, "bu depremlerle nasıl yaşamalıyız?" sorusunun cevabının peşine düşmeli. 5 büyüklüğündeki bu depremin artçıları 1 ay boyunca devam edecektir." şeklinde konuştu.
DEPREMLER NEDEN OLUYOR?
A Haber'de depremi teknik olarak anlatan İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer, "Afrika Kıtası, Arap levhası alttan Anadolu levhasını itmekte. İttiğinden dolayı da her yıl ülkemiz saat yönünün ters hareketine doğru (Batı'ya) 3-4 santim ilerleme yapıyor. Bundan dolayı orada sıkışan enerji, fay dediğimiz kırıklardan çıkarak yeryüzünü titretiyor." şeklinde konuştu.
SÖZBİLİR'DEN 6,8'LİK DEPREM UYARISI
Uzman isim Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin "yeni fay" açıklaması yaptı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Midilli'deki depremler daha önce haritalanmamış, yani varlığı bilinmeyen fay üzerinde meydana geldi" ifadelerini kullandı. Sözbilir, bölgedeki fayların 6,8'lik deprem üretme potansiyeli bulunduğunu da anlattı.
Ege Denizi'nde 7 Ocak günü saat 04.52'de merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 4 saat 47 dakika sonra 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Bu fayın kuzeydoğu - güneybatı uzanımlı olduğunu aktaran Sözbilir, "Kırılma daha önce çizilmemiş bir fayda oldu. Midilli'deki depremler daha önce haritalanmamış, yani varlığı bilinmeyen fay üzerinde meydana geldi. Yunan bilim adamlarının daha önce bölgedeki çalışmalarında da çizilmemiş. Sağa yanal doğrultu atılımlı. Bizdeki Kuzey Anadolu Fayı gibi çalışıyor. Bu deprem olmadan önce çok sayıda öncü deprem olmuş." diye konuştu.
Prof. Dr. Sözbilir, Midilli'de 7 Ocak'taki 5 büyüklüğündeki depreme de dikkati çekerek, "Bu, bölgede birden fazla fayın olduğunu gösteriyor. İki fayın olduğu ifade edilebilir. Aynı fayın birkaç gün içinde aynı büyüklükte bir deprem yaratması pek beklenmez." ifadelerini kullandı.
Sözbilir, depremlerin Türkiye'de çeşitli illerde hissedildiğini aktararak, "Midilli'deki fayın karşısında Edremit Fayı var. Onun doğu ucu 1944'te 6,8'lik deprem üretmiş, tsunami yaşanmıştı. Edremit fayının Midilli karşısındaki daha kırılmayan ucunu tetikleme olasılığı var. 6,8'lik deprem üretebilir, Çanakkale, Balıkesir kısımları zarar görebilir, tsunami yaşanabilir." dedi.
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