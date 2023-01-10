İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer’den A Haber’de milyonlarca vatandaşa deprem uyarısı! 1 ay boyunca devam edecek

"BU DEPREMLER SÜREKLİ OLACAK"

Türkiye'nin anbean takip ettiği Ege Denizi açıklarından deprem hakkında konuşan Öziçer, bölge halkının depremlerle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.

1 aylık süreç içerisinde artçı depremlerin devam edeceğini de dile getiren İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Öziçer, "Sadece Ege Denizi'nin kuzeyi değil güneyinden de kuzeyine doğru yaklaşan hareketler mevcut. Birkaç yıl önce Muğla açıklarında meydanına gelmişti. Daha sonra da İzmir'de. Bu son zamanlarda da Midilli'ye geldi. Bunlar sürekli olacak depremlerdir. Vatandaşlarımız artık "bir daha deprem olacak mı?" sorusundan ziyade, "bu depremlerle nasıl yaşamalıyız?" sorusunun cevabının peşine düşmeli. 5 büyüklüğündeki bu depremin artçıları 1 ay boyunca devam edecektir." şeklinde konuştu.