İZMİR DEPREM SON DAKİKA | 15 Ocak 2023 deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, nerede oldu? İzmir'de nerede deprem oldu?
Son dakika haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirdi. Sarsıntıyı hissedenler arama motorlarında "İzmir'de deprem mi oldu?", "İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte 15 Ocak saat 9.46'da meydana gelen depreme ilişin detaylar...
İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan deprem 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. 15 Ocak Pazar günü meydana gelen deprem ile ilgili ayrınlar haberimizde...
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
İzmir'in Buca ilçesinde merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
İKİNCİ DEPREM BORNOVA'DA
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)
15.01.2023, 09:49:51 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 3.5 km
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.15 09:49:51 38.3370 27.2182 3.5 -.- 3.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.15 09:20:24 39.3743 26.2528 16.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 09:18:16 38.3413 27.2512 1.7 -.- 1.3 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.15 09:16:38 39.2727 43.7455 15.6 -.- 1.9 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel
2023.01.15 09:11:43 38.3583 27.2327 3.9 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.15 09:10:30 38.9088 31.2090 0.0 -.- 1.1 -.- BALCAM-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.15 09:00:59 39.3795 26.2515 5.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 08:59:33 39.2873 43.7610 5.1 -.- 1.4 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel
2023.01.15 08:59:26 38.5038 39.1612 8.3 -.- 2.3 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2023.01.15 08:55:36 38.5387 39.1612 7.3 -.- 1.5 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel
2023.01.15 08:48:20 38.5587 39.2050 9.1 -.- 1.6 -.- SARIYAKUP-(ELAZIG) İlksel
2023.01.15 08:48:08 39.3750 26.2270 14.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 08:38:52 34.3667 26.4297 78.2 -.- 3.6 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.15 08:19:44 38.7467 31.5345 11.0 -.- 1.1 -.- KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.15 07:54:58 38.5567 39.2740 9.0 -.- 1.7 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel
2023.01.15 07:53:39 35.6685 26.0015 25.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.15 07:36:47 38.5203 39.1617 7.7 -.- 1.5 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel
2023.01.15 07:34:12 38.5330 39.2322 5.1 -.- 1.4 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2023.01.15 07:32:36 38.4633 39.1405 4.1 -.- 2.1 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
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- İZMİR DEPREM SON DAKİKA | 15 Ocak 2023 deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, nerede oldu? İzmir'de nerede deprem oldu?
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