İZMİR DEPREM SON DAKİKA | 15 Ocak 2023 deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, nerede oldu? İzmir’de nerede deprem oldu?

İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan deprem 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. 15 Ocak Pazar günü meydana gelen deprem ile ilgili ayrınlar haberimizde...