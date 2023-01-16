16 Ocak 2023, Pazartesi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 6'lı masanın sistemine sert sözler: Millet kukla birini cumhurbaşkanı seçmez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 6’lı masanın sistemine sert sözler: Millet kukla birini cumhurbaşkanı seçmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Başkasından emir ve talimat alan cumhurbaşkanı olmaz, olamaz. Türk halkı, liderlerden emir ve talimat almayı kabul etmiş iradesiz, emir eri, kukla birini de cumhurbaşkanı seçmez" dedi.

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