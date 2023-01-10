Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde deprem | 2023 SON DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21:11'de merkez üssü Ege Denizi olan ve Girit Adası başta olmak üzere Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen 4.4 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.11'de merkez üssü Girit Adası olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 199,73 kilometre açığında meydana gelen deprem, 6,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Büyüklük: 4.4 (Mw) Yer: Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [199.73 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2023-01-10 Saat:21:11:12 TSİ Enlem: 35.203 N Boylam: 26.207 E Derinlik: 6.88 km
2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
10-01-2023 21:14:57 39.4 26.341 7.15 ML 2.0 Ege Denizi - [10.22 km] Ayvacık (Çanakkale)
10-01-2023 21:11:12 35.203 26.207 6.88 MW 4.4 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [199.73 km] Datça (Muğla)
10-01-2023 21:09:58 39.381 26.288 9.55 ML 3.2 Ege Denizi - [13.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
10-01-2023 21:01:23 39.372 26.274 6.83 ML 2.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
10-01-2023 20:50:39 39.403 26.273 12.12 ML 1.8 Ege Denizi - [11.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
10-01-2023 20:35:54 39.404 26.293 11.13 ML 2.2 Ege Denizi - [10.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
10-01-2023 20:21:46 39.401 26.288 7.09 ML 1.5 Ege Denizi - [10.92 km] Ayvacık (Çanakkale)
10-01-2023 20:21:42 40.854 31.69 7.34 ML 1.0 Merkez (Bolu) 540886
10-01-2023 20:20:45 37.418 37.16 10.05 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
10-01-2023 20:04:31 39.407 26.271 7 MW 3.3 Ege Denizi - [10.88 km] Ayvacık (Çanakkale)
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