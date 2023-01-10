Son dakika: Muğla’nın Datça ilçesinde deprem | 2023 SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.11'de merkez üssü Girit Adası olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Muğla'nın Datça ilçesinin 199,73 kilometre açığında meydana gelen deprem, 6,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.