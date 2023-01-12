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Çanakkale'de deprem: AFAD'dan son dakika açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Çanakkale’de deprem: AFAD’dan son dakika açıklaması

AFAD, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.06'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir depremin oluştuğunu açıkladı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ YAKLAŞIK 7 KM

Çevre ilçelerden de hissedilen Ege Denizi'ndeki depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü.

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