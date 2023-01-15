Elazığ’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

A Haber canlı yayınına bağlanan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, "Şuan herhangi bir olumsuzluk yok. Köylerle haberleşmeye çalışıyoruz aldığımız haberlere göre şuan herhangi bir yıkım gibi bir olumsuz bir durum yok. 3 yıl önceki depremden sonrası bölgede büyük bir alan kentsel dönüşüme tabi tutuldu. Zaten bir etabı yapıldı diğer etap da yapılmak üzere orada da ilçede büyük bir boşalma var şu aşamada. Yapılan konutlara vatandaşlar geçiyor. Tabi onun da bir faydası var şuanda depreme dayanıklı konutlarda vatandaşlar. Özellikle Sivrice merkezinde. Deprem sonrası yapılan çalışmalar ilçe için önemli." açıklamasında bulundu.