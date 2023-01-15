Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen deprem Malatya, Şanlıurfa ve diğer çevre illerden de hissedildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan da "Şu an ilçede yıkım gibi olumsuz bir durum yok." açıklamasında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 06.36 sıralarında merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
A Haber canlı yayınına bağlanan Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, "Şuan herhangi bir olumsuzluk yok. Köylerle haberleşmeye çalışıyoruz aldığımız haberlere göre şuan herhangi bir yıkım gibi bir olumsuz bir durum yok. 3 yıl önceki depremden sonrası bölgede büyük bir alan kentsel dönüşüme tabi tutuldu. Zaten bir etabı yapıldı diğer etap da yapılmak üzere orada da ilçede büyük bir boşalma var şu aşamada. Yapılan konutlara vatandaşlar geçiyor. Tabi onun da bir faydası var şuanda depreme dayanıklı konutlarda vatandaşlar. Özellikle Sivrice merkezinde. Deprem sonrası yapılan çalışmalar ilçe için önemli." açıklamasında bulundu.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.15 06:36:26 38.4143 39.1410 3.0 -.- 4.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.01.15 06:11:43 39.3740 26.2697 7.6 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 06:09:51 39.3832 26.2618 6.8 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 05:56:18 39.3448 26.2788 16.6 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 05:19:49 39.8560 43.5393 22.7 -.- 1.7 -.- KAYAOREN-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2023.01.15 05:14:37 39.3527 26.2435 14.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 05:04:39 39.3647 26.2423 8.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 04:54:48 39.0325 26.9545 10.8 -.- 1.4 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2023.01.15 04:43:12 38.6698 31.1703 5.2 -.- 1.1 -.- DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.15 04:39:20 38.3082 27.2055 6.4 -.- 1.3 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.01.15 04:14:23 39.3838 26.2787 8.9 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 04:12:42 40.7740 30.9375 8.2 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.15 04:12:08 39.3652 26.2877 8.5 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 03:55:08 37.3837 37.0948 4.3 -.- 1.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.15 03:53:32 39.3812 26.2393 2.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 03:40:52 37.9730 28.9875 9.2 -.- 2.3 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.01.15 03:26:22 39.3838 26.2200 16.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 03:24:33 38.3222 27.2252 8.7 -.- 1.4 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.15 03:20:19 38.2978 27.2108 4.9 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.01.15 03:12:14 40.7775 31.0660 8.8 -.- 2.3 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2023.01.15 03:10:56 39.3817 26.2570 7.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.15 03:05:09 38.4413 30.9318 10.5 -.- 1.0 -.- KOCBEYLI-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.01.15 03:01:55 36.9472 27.6167 15.2 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.15 02:57:24 39.3828 26.2512 10.3 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama ekranı: Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? E-Devlet Giriş!
- 15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...
- Ara transfer dönemi 2023 ne zaman bitiyor? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ikinci transfer sezonu sürüyor
- SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?
- Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT'den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar
- Halil İbrahim Göker kimdir? Survivor 203 yarışmacısı Halil İbrahim Göker kaç yaşında, nereli? Instagram takipçisi kaç?
- Hac kura takvimi 2023: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Diyanet 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?
- Son hafta yoklama alınır mı? 2023 okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınacak mı? İlkokul, ortaokul, lise...
- TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS (TYT-AYT) 1. deneme sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- Survivor Alper kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende nasıl fenomen oldu?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Kura ile yerleştirme...