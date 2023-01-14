Doğal gaz ve elektrik faturalarında flaş gelişme! e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Elektrik tüketim desteği ödemelerinde yardım tutarının fatura tutarından fazla olması halinde yardımdan mahsup edilerek "Ödeme Yap" butonuna basıldığında kartsız olarak ödeme işlemi tamamlanıyor. Yardım tutarının fatura tutarının tamamını karşılamadığı durumda ise yardım tutarından kalan ve müşteri tarafından ödenmesi gereken fatura farkı ekranda görüntülenerek, kredi kartı veya debit kart ile ödenebiliyor. İşlemler bir gün sonra ekrana yansırken, gerçekleştirilen ödeme sonradan iptal edilemiyor.

Hak sahipleri elektrik tüketim desteğinden her ay bir kez yararlanabilirken, yardım yalnızca mesken tipi tarifelerde kullanılabiliyor. Ayrıca faturanın hak sahibi adına olması şartı aranmıyor.

Aynı işlemler "doğal gaz tüketim desteği ile fatura ödemeleri" için de gerçekleştirilebiliyor.