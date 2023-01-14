6'lı masada bilinmeyen ''Davutoğlu'' krizi: Talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Barış Yarkadaş aylar sonra açıkladı
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanırken 6'lı masa etrafında toplanan muhalefet liderlerinin koltuk pazarlıkları muhalefet cephesinde kafaları karıştırıyor. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 6'lı masanın ilk günlerinde daha önceden bilinmeyen bir krizin yaşanmış olduğunu açıkladı. Yarkadaş, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun masadaki genel başkanlara, 'İçinizde Başbakanlık yapan tek kişi benim, o yüzden benim en başta oturmam gerekir.' dediğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Davutoğlu'nun talebi karşısında genel başkanların masaya alfabetik sıraya göre oturabileceği formülünü devreye sokmuştu. Daha sonra ise 6 lider, yuvarlak masa etrafında toplanma kararı almıştı.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, altılı masanın ilk kurulduğu günlerde bir 'koltuk' krizi yaşadığını ve bu nedenle bir süre toplantıların gerçekleştirilemediğini söyledi.
"İÇİNİZDE BAŞBAKANLIK YAPAN TEK KİŞİ BENİM"
Barış Yarkadaş, köşe yazısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kibrinin masada büyük bir krize yol açtığını dile getirdi. Yarkadaş, Davutoğlu'nun altılı masadaki genel başkanlara "İçinizde Başbakanlık yapan tek kişi benim, o yüzden benim en başta oturmam gerekir" dediğini aktardı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YUVARLAK MASA ÇÖZÜMÜ
Yarkadaş, krizin "yuvarlak masa" çözümü ile aşıldığını belirterek "Davutoğlu'nun kibri yüzünden bir süre toplanamayan Altılı Masa en sonunda herkesin eşit olduğu "yuvarlak masa" çözümünü bulmuş, partiler ise 'alfabetik sıralama'ya göre lanse edilmişti." dedi.
KILIÇDAROĞLU DA "ALFABETİK SIRA" ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da liderlerin masaya oturma sırasına ilişkin yaptığı bir konuşmasında Davutoğlu'nun talebinden bahsetmese de bir kriz olduğunu belli etmişti. Kılıçdaroğlu, "Partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler veya Genel Başkanların soyadı sırasına göre oturabilirler" formülünü ortaya atmıştı.
6'LI MASA KARMAKARIŞIK!
6'lı masada CHP ve İYİ Parti içinde homurdanmalara neden olan 'eşitlik' krizi bitmiyor. Tartışmanın fitilini ateşleyen Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti'den oy hatırlatması geldi. İYİ Partili kaynaklar "Herkes ağırlığı kadar konuşmalı" dedi. 5 Ocak toplantısı ile birlikte ortak aday çıkarmak için çalışmalara start veren 6'lı masada gündem adayı seçtikten sonra cumhurbaşkanını 'yönetme' biçimi ve ortakların buna etkisine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun çıkışı.
MATEMATİKTE EŞİTLİK
Davutoğlu'nun masanın aktörü olma niyetinde olduğunu ifade eden CHP'li kurmaylar, "Masada herkes eşit ama matematikten de vazgeçilmemeli" değerlendirmesini yapıyor. Masada bulunan partilerin bakanlıklar alacağını, ama oy oranına göre yüzde 0,5 alan bir partinin 1-2 bakanlıktan üstünü almasının işin doğasına uygun bir çözüm olmadığı ifade ediliyor. Masada bulunan her liderin aktör olduğu ama baş aktörün ise oyu en yüksek parti olan CHP olduğunun altı çiziliyor.
MASAYA ZARAR VERİYOR
İYİ Partili bir kaynak ise her partinin kendi gücü kadar o masada bulunduğunu vurguladı. Masada bulunan herkesin adayı belirlemede ve sonrasında söz sahibi olduğu hatırlatılırken ancak bu tür konuşmaların erken olduğu ve masaya zarar verdiği bildiriliyor. Bu çerçevede "Herkes ağırlığı kadar konuşmalı" ifadeleri kullanılıyor.
VAATLERİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜTÜYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını garantiye almak için 6'lı masanın 4 küçük ortağına hem kendi partisini hem İYİ Parti'yi kızdıracak vaatlerde bulunmuştu. CHP lideri, yüzde 1 ya da yüzde 25 alan partiler arasında ayrım yapılmayacağını, hepsinin masada eşit olduğunu ve genel başkanlarına "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" verileceğini söylemişti.
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