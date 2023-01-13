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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan mevkidaşı Andreas Norlen'a çağrı: Gerekeni yapın!

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan mevkidaşı Andreas Norlen’a çağrı: Gerekeni yapın!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile telefonda görüştü ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan terörist eylem için sert tepki gösterdi. Şentop, “Yaşananlar kamuoyunda da büyük bir infiale neden oldu. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Stockholm'de gerçekleştirilen ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan PKK/YPG destekçilerinin terör propagandasıyla ilgili Türkiye'nin karşı hamleleri sürüyor.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Norlen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör örgütünün söz konusu eylemi hakkında Türkiye'nin tepkisini ifade etti.

"EYLEMİN FAİLLERİNİ TESPİT EDİN! GEREĞİNİ YAPIN"

Meclis Başkanı Şentop, "Yaşanan olay kamuoyunda da büyük bir infiale neden olmuştur. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz" dedi.

İSVEÇLİ YETKİLİLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG DESTEKÇİLERİNİN PROVOKASYONUNA TEPKİ

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonuna "iğrenç" nitelendirmesiyle tepki gösterdi.

Norlen, provokasyonla ilgili devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunarak, Türk tarafının verdiği tepkiyi anlayışla karşıladığını söyledi.

İsveç Meclis Başkanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, provokasyon üzerine 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etmesine ilişkin, "Dün Stockholm'de yaşananlar sonrası Türk tarafının sert tepki vermesini anlıyorum. Belediye binasının dışındaki görüntüleri izlediğimde ben de derin bir rahatsızlık hissettim ve bunu iğrenç buldum." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de SVT'ye yaptığı açıklamada, provokasyonun, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini baltaladığını söyledi.

Billström, "Bu utanmaz hareket, değerli müttefikimiz Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını sağlamak için adım adım birbirimize güven duyma sürecini zorlaştırma ve geciktirme riski taşıyor. Meclis Başkanımız Norlen'in Türkiye gezisinin iptal edilmesine üzülsek de Türkiye'nin tepkilerini çok iyi anlıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli." diye konuştu.

Tobias Billström, İsveç'in provokasyonla baltalanan NATO'ya üyelik sürecinin, Rusya'nın işine yaradığını savunarak, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'in güvenliği açısından en önemli dönemi yaşıyoruz. Bunun ciddiyetinin altını yeterince çizememişiz." değerlendirmesinde bulundu.

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