Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki PKK rezaletine yönelik açıklamalar: Sadece kınayarak kaçamazlar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik düzenlenen hain eyleme ilişkin "Sadece kınayarak kaçamazlar" ifadelerini kullandı. Diğer yandan ABD ile ilişkileri de değerlendiren Çavuşoğlu "İkili ilişkilerimizi zehirleyen bazı sorunlar var" dedi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsveç'teki skandal görüntülerle ilgili konuştu.
İTALYA İLE İLİŞKİLER
İtalya her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerine en güçlü destek veren ülke olmuştur. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz. Balkanlar'daki durumu ve Libya'daki durumu ele aldık. İtalya ile işbirliğimizi daha da artıracağız. Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdim. Kendisinin de bizim üstlendiğimiz role büyük destekleri var.
YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELE
Düzensiz göç problemi önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. Tek başına bir ülkenin ya da örgütün üstesinden gelebileceği bir sorun değildir. Bu yüzden işbirliği şart.
Bunun birçok boyutu var. Her boyutu ile önyargısız olarak ilgilenip politikalar üretmemiz gerekiyor. Biz göç konusuna bölgesel olarak bakmıyoruz. Göçün kaynağındaki ülkelerdeki sorunlara da bakmamız gerekiyor. Şu anda 100 milyondan fazla ülkesini terk etmiş insan var. Göç konusu giderek karmaşıklaşıyor. Bu nedenle iş birliği yapmamız şart.
İSVEÇ BU EYLEMİN SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAZ
İsveç'te PKK/YPG'nin başka bir provokasyonunu gördük. hangi açıdan bakarsanız bakın bu İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir şey. İsveç terörle mücadele yasasını değiştirdi ancak buna bile gerek yok çünkü bu bir nefret suçu.
Bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin önünde gerçekleşti. İsveç'in burada sorumluluğu var. Sadece kınayarak bundan kaçamazlar. 3'lü ahitname gayet açık. Neleri gerçekleştirmişler gayet net. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun yerine getirilmesini istiyoruz.
Terör örgütünün oradaki mevcudiyeti ve faaliyetleri devam ediyor. Terör örgütünü destekleyici faaliyetler de devam ediyor. İsveç bunları engelleme taahhüdünde bulundu.
Açık bir gerçek var. Terör örgütü ve yandaşları İsveç'in NATO'ya üye olmasını engellemek istiyor.
NATO genel sekreterinin bir teklifi oldu. 3'lü toplantının 3'sü Brüksel'de olsun diye. Bu toplantıyı Brüksel'de gerçekleştirebiliriz Onlar da hangi maddelerin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini görürler.
ABD ZİYARETİ
İkili ilişkilerimizi zehirleyen bazı sorunlar var onları dile getirdiğimiz gibi pozitif gündeme de odaklanacağız.
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