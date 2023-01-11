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TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hapis cezası! İşte mahkemenin Fincancı kararı

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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TSK’ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hapis cezası! İşte mahkemenin Fincancı kararı

TÜürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın karar beklenen duruşması görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıkması beklenen duruşmada tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve taraf avukatları hazır bulundu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

TSK'YA ALÇAK İFTİRA

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı'nın, TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, şüpheli Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti.

Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı'na ulaşarak İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

PKK ELEBAŞI FİNCANCI'YA DESTEK VERDİ

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın kanalına konuşmuş ve Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Fincancı'nın skandal sözleri sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Fincancı bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

CHP'DEN DESTEK GELDİ

Evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulunan Fincancı'ya ilk destek CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu söyleyip, "Kabul edilemez." diyerek sahip çıktı.

TTB'ye gidip basın açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "TTB'nin her zaman yanındayız. Şebnem Korur Fincancı hocamız bizim için büyük bir değerdir. Mücadelesini ve duruşunu sahipleniyoruz. Sonuna kadar yanındayız." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA KABUL ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında kabul etmişti.

PKK ELEBAŞI DA ÖVGÜLER DİZDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken terör örgütü PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'ye atılan 'kimyasal silah' iftirası sonrası Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi.

TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!

"Şebnem Korur Fincancı'yı saygıyla selamlıyorum. Türk halkının onuru. Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor. "

"Bu kadar baskı altında bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir. Çok önemlidir tutumu. Tarihi bir eylemdir. Örnek bir duruş ortaya koyuyor."

Şebnem Korur Fincancı’nın cezası onandı ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'NIN CEZASI ONANDI
TTB Başkanı için karar verildi TTB BAŞKANI İÇİN KARAR VERİLDİ
TTB Başkanı Fincancı için mahkeme kararını verdi TTB BAŞKANI FİNCANCI İÇİN MAHKEME KARARINI VERDİ
Fincancı’nın dosyası kabul edildi! FİNCANCI'NIN DOSYASI KABUL EDİLDİ!
Ahaber Ahmet, [11.01.2023 10:42]
TTB Başkanı Fincancı’yla ilgili yeni gelişme! TTB BAŞKANI FİNCANCI'YLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!
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Ahaber Ahmet, [11.01.2023 10:42]
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