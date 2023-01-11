Tesla’dan Türkiye kararı! Bakan Varank duyurdu: Hazırlıklara başlandı

"İÇ DEĞERLENDİRMELERİNDEN DOLAYI SÜREÇ BİRAZ DAHA UZADI"

Şirketin Türkiye piyasasına gelmesiyle ilgili görüşmeleri olduğunu belirten Varank, "Tesla'nın şu anda şarj istasyonlarıyla beraber Türkiye piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri devam ediyor. Aslında daha önce Türkiye'ye geleceklerdi ama kendi iç değerlendirmelerinden dolayı süreç biraz daha uzadı." diye konuştu.

Varank, Tesla'nın Türkiye'ye teknoloji alanında yatırım yapmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Türkiye özellikle yatırım ve AR-GE anlamında çok ciddi bir teşvik sistemine sahip. 'Gelin bundan istifade edin, yatırım yapın' dedik. Pazara girmek kendileri açısından önemli ama bizim açımızdan da teknoloji ve üretim yatırımı yapmaları önem taşıyor. Bunlarla ilgili tekliflerimizi sunduk. Şu anda Tesla'nın halihazırda Türkiye'den tedarikçileri var." ifadelerini kullandı.