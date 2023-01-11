İnstagram çöktü mü, mesajlarım neden gelmiyor? 11 Ocak İnstagram mesajlarım neden gitmiyor, ne zaman düzelecek? Instagram DM çöktü...

"İnstagram çöktü mü, mesajlarım neden gelmiyor? 11 Ocak İnstagram mesajlarım neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlar arasında yer alan Instagram'da son saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, mesajlarım neden gelmiyor? 11 Ocak İnstagram mesajlarım neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?