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TSK'ya kimyasa silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın iddianamesi İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 01.12.2022
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TSK’ya kimyasa silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın iddianamesi İstanbul’da

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Ankara'da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirmeye alındı.

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