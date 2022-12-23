Son dakika: TSK’ya kimyasal iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için mahkeme kararını verdi! CHP’li Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu’ndan destek

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı'nın savunmasının ardından üç avukatı savunma yaptı. Avukatlar, Fincancı'nın tahliyesini talep ettiler.

SAVCI 7,5 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan üst hadden 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Fincancı'nın avukatları da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ve tahliye taleplerinde bulundular.

SON SAVUNMALAR 29 ARALIK'TA

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fincancı'nın suç süphesinin devam etmesi, tutuklulukta geçen sürenin makul süreyi aşmadığı, alternatif koruma tedbirlerinin yetersiz kalması, adli kontrol tedbirinin de yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmada bulunmaları için 29 Aralık'a ertelendi.