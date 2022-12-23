Son dakika: TSK'ya kimyasal iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için mahkeme kararını verdi! CHP'li Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu'ndan destek
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı için mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan Fincancı'nın TSK'yı hedef alması sonrası açıkça desteğini dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çağlayan'da hazır bulundu. Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu, TTB'nin duruşma öncesi yaptığı basın açıklamasında en ön safta yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 29 Aralık'a ertelenirken, Fincancı ve avukatları, savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı'nın savunmasının ardından üç avukatı savunma yaptı. Avukatlar, Fincancı'nın tahliyesini talep ettiler.
SAVCI 7,5 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ
Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan üst hadden 7,5 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Fincancı'nın avukatları da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre ve tahliye taleplerinde bulundular.
SON SAVUNMALAR 29 ARALIK'TA
Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fincancı'nın suç süphesinin devam etmesi, tutuklulukta geçen sürenin makul süreyi aşmadığı, alternatif koruma tedbirlerinin yetersiz kalması, adli kontrol tedbirinin de yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmada bulunmaları için 29 Aralık'a ertelendi.
CHP'Lİ İSİMLER FİNCANCI'YA DESTEK İÇİN ÇAĞLAYAN'DA
Fincancı'nın yargılandığı dava öncesinde TTB tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP'den de bazı isimler katıldı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'ya destek olmak için Çağlayan'da hazır bulundu.
KAFTANCIOĞLU 'GURUR DUYUYORUM' DEMİŞTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fincancı'ya şu sözlerle desteğini açıklamıştı:
"Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Korur Fincancı'nın ahlakının ve adaletinin milyonda birine sahip olmayanlar Şebnem Hocayı korkutarak susturacaklarını zannederlerken trolleri de bir yandan bu twitimi bulmuş saldırıyorlar. Hatırlattınız madem ben de paylaşayım bir kez daha!"
TANRIKULU 'SORU ÖNERGESİ VERECEĞİM' DEMİŞTİ
CHP'li Tanrıkulu ise TSK'ya kimyasal silah iftirasının atılması üzerine Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklamıştı.
TSK'YA KİMYASAL SİLAH İFTİRASI
Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullandığı belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor.
7.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılıyor. Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Fincancı, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
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