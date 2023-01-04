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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın cumhurbaşkanına hakaret cezasına onama

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın cumhurbaşkanına hakaret cezasına onama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 TL para cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın cezası, istinaf mahkemesince onandı.

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