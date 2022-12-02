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TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın dosyası kabul edildi! Mahkeme tutukluluk devam dedi

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Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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TSK’ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın dosyası kabul edildi! Mahkeme tutukluluk devam dedi

Son dakika haberine göre Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan Ankara’da hazırlanıp yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosya üzerinden inceleme yapan mahkeme Fincancı’mın tutukluluk haline devam kararı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü.


TUTUKLANDI
Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fincancı hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA DEDİ
Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

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