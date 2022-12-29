TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için karar verildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları, mahkeme heyetinin tarafsız olmadığını öne sürerek reddi heyet talebinde bulundu. Talebin değerlendirilmesi için duruşmaya 20 dakika ara verildi.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık avukatlarının talebi süresinde yapmamış olması ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle ret isteminin geri çevrilmesine hükmederek duruşmayı 11 Ocak'a erteledi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı'nın, TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, şüpheli Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti.Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı'na ulaşarak İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.
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