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Son dakika: Başörtüsü için Anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: Başörtüsü için Anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişiklik teklifimizi AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla sunacağız." dedi. CHP'nin başörtüsü teklifine sert tepki gösteren Zengin, "Tereciye tere satırıyorlar." ifadelerini kullandı.

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