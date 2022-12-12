Altılı masada yeni kaos! CHP’nin reddettiği Anayasa değişikliği teklifine İYİ Parti’den destek

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI: "SIKIYORSA GEL"

Kılıçdaroğlu'nun geçmişini unutarak yaptığı çıkışa, Malatya'da yaptığı konuşmada yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusunda, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diyerek referandum çağrısı yapmıştı.

AK Parti'nin başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine CHP kanadı, ret yanıtı verdi. Başkan Erdoğan'ın anayasa teklifine 'olumsuz' yanıt veren CHP lideri, ABD'deki icazet seferi sırasında yayınladığı videoda, "Erdoğan kim, Anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne Anayasa. Bu konu kapanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.