Altılı masada yeni kaos! CHP'nin reddettiği Anayasa değişikliği teklifine İYİ Parti'den destek
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp, TBMM'ye kanun teklifi vereceklerini söylemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti döneminde sorun olmaktan çıkan başörtüsü konusunda Anayasa değişikliği teklifinde bulununca CHP lideri anında çark etmiş ve ret yanıtını vermişti. AK Parti, geride kalan gün Anayasa teklifini TBMM'ye sundu. CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa değişikliği teklifine 'evet' diyerek destek vereceklerini söyledi. Böylece 6'lı masadaki krizlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp, konu hakkında TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını söyledi.
Geçmişte "başörtüsü" konusunda yaptığı skandal açıklamaları görmezden gelen CHP lideri, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." diye konuşmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI: "SIKIYORSA GEL"
Kılıçdaroğlu'nun geçmişini unutarak yaptığı çıkışa, Malatya'da yaptığı konuşmada yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusunda, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diyerek referandum çağrısı yapmıştı.
AK Parti'nin başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine CHP kanadı, ret yanıtı verdi. Başkan Erdoğan'ın anayasa teklifine 'olumsuz' yanıt veren CHP lideri, ABD'deki icazet seferi sırasında yayınladığı videoda, "Erdoğan kim, Anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne Anayasa. Bu konu kapanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
ANAYASA TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULDU
Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi, geçtiğimiz gün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti, MHP ve BBP'li 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulan teklifle, Anayasa'nın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması istendi.
Düzenleme ile Anayasanın 24'üncü maddesinde değişiklik yapılacak. Anayasa'ya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek.
Teklif, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesini de içeriyor. "Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" ifadesi Anayasa metnine konulacak.
İYİ PARTİ'DEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE DESTEK
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu Anayasa değişikliği teklifine destek vereceklerini açıkladı.
Teklifin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıklayan Zorlu şunları kaydetti:
"GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK'ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."
Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde milletvekilleri ve parti kurucular kurulu ile bir araya geleceğini ve yetkili kurulların Anayasa değişikliği metni üzerindeki eğilimini etap etap paylaşacaklarını ifade etti.
ALTILI MASADA YENİ KRİZ: BİRİNİN EVET DEDİĞİNE DİĞERİ HAYIR DİYOR
Böylece, özellikle adaylık meselesi üzerinden birbirine giren 6'lı masadaki krizlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.
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