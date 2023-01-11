İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yunan’dan sonra İngiliz’e ağladı! Türkiye’yi Financial Times’a şikayet etti

İMAMOĞLU'NDAN TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK ALGISI

Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin demokrasiyi engellemeye çalıştığı için ağır bir yenilgiye uğrayacağını belirterek, "Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AK Parti'ye karşı soğuttu." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak." dedi.

'OTORİTER BİR ZİHNİYET VAR'

Otoriter bir zihniyetin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.