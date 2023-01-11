İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yunan'dan sonra İngiliz'e ağladı! Türkiye'yi Financial Times'a şikayet etti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz gazetesi Financial Times'a Türkiye'yi şikayet etti. İngilizlerin gazetesine demeç veren Ekrem İmamoğlu, hükümeti hedef alarak otoriter bir sistem olduğu iddiasında bulundu. Röportajı yapan Ayla Jean Yackley ise Ekrem İmamoğlu güzellemeleri dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan İmamoğlu daha önce de Türkiye'yi Yunan basınına şikayet etmişti.
Türkiye'yi yabancı basında sık sık şikayet eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngilizlerin gazetesi Financial Times'a verdiği demeçte hükümeti hedef aldı. Başkan Recep Tayyi Erdoğan'ı otoriterlikle itham eden İmamoğlu, "Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.
İMAMOĞLU'NDAN TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK ALGISI
Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin demokrasiyi engellemeye çalıştığı için ağır bir yenilgiye uğrayacağını belirterek, "Yükselen enflasyon, artan yoksulluk ve siyasi muhaliflere yönelik baskılar, seçmenleri iktidardaki AK Parti'ye karşı soğuttu." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak." dedi.
'OTORİTER BİR ZİHNİYET VAR'
Otoriter bir zihniyetin olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Yargının ne kadar siyasallaştığını ve bunun demokrasimizi nasıl sekteye uğrattığını görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Türkiye'de hayatın nasıl şekillenmesini istediğini ilgili kurumlara dikte etmekte bir beis görmeyen otoriter bir zihniyet var. Karşılarında kendilerine meydan okuyacak kimseyi görmek istemiyorlar" dedi.
AYLA JEAN YACKLEY'İN EKREM İMAMOĞLU İLGİSİ
İmamoğlu'na mikrofon tutan Ayla Jean Yackley Türkiye'de yaşıyor ve yabancı basına çalışıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmeleri İngilizce olarak paylaşan ve zaman zaman güzellemeler yapan Ayla Jean Yackley yabancı kuruluşlar tarafından fonlanan Medyascope isimli yayın organında da boy gösteriyor.
İMAMOĞLU'NA ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Jean Yakley söz konusu haberin belli kısımlarında Ekrem İmamoğlu'nu öven ve muhalefeti gazlayan ifadeler kullanmaktan da geri durmadı.
Yakley, anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun önde çıktığını ve yasak kararının seçmenleri kızdıracağı görüşünün olduğunu iddia ederek, "Seçmenler aday İmamoğlu olsun ya da olmasın muhalefet partileri ittifakına destek vererek geri tepebileceğine inanıyorlar. " ifadelerine yer verdi.
Jean Yakley, Ekrem İmamoğlu'nun hakaret sonrası aldığı cezayı Başkan Erdoğan'ın geçmişte şiir okuduğu için aldığı haksız cezaya benzetti.
DAHA ÖNCE DE BAŞKAN ERDOĞAN'I ŞİKAYET ETMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz aylarda da İngiliz Financial Times'a röportaj vermişti. Ekrem İmamoğlu Türkiye'deki iş dünyasını Başkan Erdoğan'a karşı gazlamaya çalışmış ve teröre destek veren HDP'li belediyelere kayyum atanmasını örnek göstererek Erdoğan'ı şikayet etmişti.
İMAMOĞLU'NUN YUNAN BASININA ŞİKAYETİ
ABD, İngiltere ve Almanya'yı gezerek Batı ülkelerinin desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına girişen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi haline gelen CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunan basınına Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etti.
İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı çıktı.
Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masanın unsurlarının katılımıyla miting düzenlenirken, İmamoğlu yaşadığı süreç hakkında Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönündeki şikayetini dile getirdi.
"SİYASET, YARGIYI REHİN ALDI"
İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır." dedi.
ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETTİ
Türkiye'nin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor. Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SORUSU: YORUM YAPMIYORUM
Ekrem İmamoğlu'na, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmama ihtimaline ilişkin de soru yöneltildi.
İmamoğlu, "Altı liderin alacağı karar hakkında yorum yapmıyorum. İstanbul'a hizmet etmekten çok mutluyum. Anketlerde insanımızın yaklaşık yüzde 70'i (mahkeme) kararı haksız buluyor ve eleştiriyor." ifadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN'DAN DESTEK MESAJLARI ALDIM"
"Size Yunanistan'dan destek mesajları gönderdiler mi?" sorusuna İmamoğlu, "Yunanistan dahil dünyanın birçok yerinden destek mesajları geldi." yanıtını verdi.
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